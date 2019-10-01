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Штаб-квартира ВТО в Женеве.

Мировая торговля: ВТО кардинально ухудшает прогноз роста

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Главным негативным фактором стали торговые конфликты, риски также исходят от финансовой волатильности и макроэкономических шоков.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в текущем году.

"Объем мировой торговли товарами, как ожидается, увеличится на 1,2% в 2019 году. Это значительно ниже прогноза апреля по росту торговли, который составлял 2,6%", - говорится в релизе организации.

Флаги США и Китая, архивное фото.
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
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В 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%, однако это также хуже весеннего прогноза в 3%. При этом организация прогнозирует рост мирового ВВП на 2,3% как в текущем году, так и в следующем.

ВТО называет главным негативным фактором для прогноза торговые конфликты. Риски также представляют финансовая волатильность и макроэкономические шоки. Как отмечается в релизе, в первой половине текущего года рост экспорта и импорта замедлился во всех регионах мира. Торговые риски остаются довольно высокими, и прогнозы на 2020 год зависят от того, насколько стабилизируется ситуация.

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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Photo: Институт стран СНГ
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Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины.
Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.

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