Планы на конец года: что прогнозирует "Газпром"

Специалисты "Газпрома", говоря об экспорте газа в дальнее зарубежье, рассчитывают сохранить цифры в 2019 оду на уровне около 200-204 миллиардов кубов.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. "Газпром" рассчитывает сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье в 2019 году на уровне около 200-204 миллиардов кубометров, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Какая будет зима, мы с вами не знаем. Дай бог, если зима будет суровая, значит, потребление будет тоже расти. Поэтому мы не рассчитываем на падение, мы рассчитываем хотя бы где-то сохранить 200-204 миллиарда (кубометров - ред.)", - сообщил Зубков, говоря об экспорте газа в дальнее зарубежье.

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