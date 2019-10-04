Глава Минэнерго России рассказал о возможной цене транзита газа через Украину

Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите "голубого топлива", Молдова окажется заложником ситуации.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Глава Минэнерго России Александр Новак ожидает, что цена транзита газа через Украину будет в рамках действующих в Европе тарифов.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Представители Москвы и Киева сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.

Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите "голубого топлива", Молдова окажется заложником ситуации, "газовый вопрос" является для страны актуальным.

"В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров. Я думаю, что это будет обсуждаться позже, и это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - сказал глава Минэнерго РФ в интервью радиостанции Business FM.

Он уточнил, что цена транзита будет определяться в соответствии с европейским законодательством.

"И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом. Все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами", - пояснил Новак.

Ранее директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что самый простой способ и вариант выхода из положения - это продление действующих договоров на поставку и транзит природного газа из России через Украину.

В свою очередь глава республики Игорь Додон озвучил три возможных сценария, если Россия и Украина не договорятся и не будет транзита российского газа через территорию соседней страны.

Первый: газ по югу через "Турецкий поток", по дну Черного моря, доходит до Турции, дальше – через Болгарию и Румынию, и попадает по той же трубе, через которую мы сейчас получаем газ из России, которая будет перекрыта со стороны Украины. И по той трубе идет реверс. Но для этого нужны капиталовложения.

Второй вариант, о котором говорили и министр экономики, и премьер: купить какой-то газ сейчас – в Европе или у России, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда, сколько нужно - на месяц или два, и забрать его оттуда, если перекроют.

Теоретически есть такой сценарий, но для этого нужны деньги – чтобы правительство взяло кредит около 100 млн евро. Кроме того, нужно договориться и быть уверенными, что украинцы этот газ дадут, потому что если в январе – феврале не будет транзита, то "своя рубаха ближе к телу".

Третий сценарий: закупка российский газа – через Румынию, например, потому что Румыния сейчас продает газ. Они какой-то газ забирают и продают его в Европу. Можем договориться с "Газпромом", чтобы они отдали румынам где-то по "Северному потоку", но чтобы румыны отдали этот газ нам, сюда. Но, опять же, технологические вопросы, нужны инвестиции.

После своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров.

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