Из МВФ - в ЕЦБ: Лагард уполномочили распоряжаться европейскими финансами

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Саммит Евросоюза утвердил в пятницу Кристин Лагард новым руководителем Европейского центрального банка, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок восемь лет", - говорится в распространенном на саммите сообщении.

Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на саммите в июле.

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