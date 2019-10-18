06:35 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Кристин Лагард

Из МВФ - в ЕЦБ: Лагард уполномочили распоряжаться европейскими финансами

© AFP 2019 / Thierry Charlier
Экономика
Получить короткую ссылку
37 0 0
Sputnik Молдова

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда официально получает мандат председателя Европейского центрального банка.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Саммит Евросоюза утвердил в пятницу Кристин Лагард новым руководителем Европейского центрального банка, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок восемь лет", - говорится в распространенном на саммите сообщении.

Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на саммите в июле.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Лагард: международная валютная система должна быть более безопасной
Саммит ЕС: кандидаты в руководство евроструктур согласованы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться