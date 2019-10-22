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Кремль и здание МИД

Российский МИД о перспективе переговоров по газу между Москвой и Киевом

© Sputnik / Владимир Песня
Экономика
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Sputnik Молдова

Внешнеполитическое ведомство России рассматривает прошедшую в сентябре трехстороннюю встречу (с участием ЕС) как хорошую основу для дальнейшего прогресса.

КИШИНЕВ, 22 окт -Sputnik. В Москве видят повод для сдержанного оптимизма в вопросе газовых переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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Он добавил, что очередной раунд переговоров запланирован на конец октября.

"Нужно дождаться итогов, чтобы понять перспективы дальнейшего взаимодействия России и Украины в газовой сфере", - отметил замглавы МИД России.

Дипломат также ответил на вопросы об общем фоне российско-украинских отношений и перспективах их потепления, ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", возможности возобновления авиасообщения между двумя странами.

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