Вадим Брынзан принял участие в работе Электроэнергетического совета СНГ

В повестку дня заседания Совета был включен процесс подготовки электросетей сообщества СНГ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан принял участие в 55-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое состоялось в Москве.

В повестку дня заседания Совета был включен процесс подготовки электросетей сообщества СНГ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. На заседании обсуждались вопросы развития экономики, инноваций и цифровизации в электроэнергетической отрасли стран Содружества.

По сообщению министерства экономики и инфраструктуры РМ, министр энергетики России Александр Новак внес в Электроэнергетический совет СНГ предложение о формировании долгосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов стран-членов Совета.

Также Александр Новак также отметил приоритетный характер работы Совета в рамках интеграционных объединений на территории СНГ.

В состав Совета входят руководители органов управления электроэнергией - уполномоченные представители государств-участников Совета. Рабочим органом Совета является Исполнительный комитет, который заседает с 1992 года два раза в год.

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