Венгрия хочет присоединиться к "Турецкому потоку" как можно скорее

В ходе пресс-конференции c Владимиром Путиным венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что для Будапешта важно, чтобы газ поступал в страну бесперебойно.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Венгрия хочет присоединиться к трубопроводу "Турецкий поток" как можно скорее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер в среду прибыл с однодневным рабочим визитом в Венгрию. На переговорах в Будапеште он обсудил как сотрудничество России и Венгрии, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику.

В ходе пресс-конференции Орбан подчеркнул, что для Будапешта важно, чтобы газ поступал в страну бесперебойно с разных направлений.

"Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше, таким образом мы не будем уязвимыми в этом плане", - сказал Орбан.

Он отметил, что процесс процедуры бронирования будущих мощностей Open Season перешел уже на второй этап.

"Надеюсь, как только завершится второй этап, начнётся третий этап, когда уже можно распределить мощности газопровода. Я бы хотел, чтобы это все произошло как можно быстрее. Как выразился господин президент, эта возможность будет доступна в начале следующего года. Надеюсь, что мы сможем соблюдать эти временные рамки и сможем как можно быстрее объявить этап подачи открытых заявок", - заявил венгерский премьер.

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В свою очередь Путин отметил на этой же пресс-конференции, что российская сторона будет только приветствовать участие Венгрии в этом проекте.

По его словам, работы по прокладке газопровода к "Турецкому потоку" проложат в Венгрии достаточно быстро.

"В конце этого года мы закончим уже весь "Турецкий поток" - по Черному морю уже закончили, на территории закончим работу. В конце следующего года примерно закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами. А по венгерской территории всего 15 километров", - заявил Путин.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

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