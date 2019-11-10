21:58 10 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Экономика

Три балканских государства утвердили принципы общего рынка

Jakub Krechowicz
Экономика
Получить короткую ссылку
9501
Sputnik Молдова

Создание единого экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией принесет экономию в размере 230 млн евро, заявил президент Сербии Александр Вучич.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik.  Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама, глава правительства Северной Зоран Заев договорились о принципах общего экономического пространства между своими странами. 

Александр Вучич, президент Сербии
© Sputnik / Aleksej Nikolskij
Президента Сербии пригласили посетить Молдову

Встреча лидеров прошла в сербском городе Охрид. Президент и премьеры обсуждали упрощенный товарообмен, устранение таможенных барьеров и совместный рынок труда, что также определено в совместной декларации.

Вучич в своем выступлении отметил, что экономический эффект будет достигнут за счет ускорения движения грузового транспорта, облегчения поставки продукции албанских производителей и общего увеличения ее объема.

Вучич оценил эффект от общего рынка на Балканах в 230 млн евро.

 Позже правительство Северной Македонии сообщило, что конечной целью совместного экономического пространства на Западных Балканах является вступление всех его стран-участников в ЕС.

Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин: Москва и Белград продолжат взаимодействие в военной области

В воскресенье к Заеву, Вучичу и Раме на пленарном заседании присоединились глава совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, министр экономики Черногории Драгица Секулич, представители ЕС, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Совета по региональному сотрудничеству.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отказался от участия в форуме и заявил, что "целью Приштины является вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой".



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться