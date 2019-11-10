Три балканских государства утвердили принципы общего рынка

Создание единого экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией принесет экономию в размере 230 млн евро, заявил президент Сербии Александр Вучич.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама, глава правительства Северной Зоран Заев договорились о принципах общего экономического пространства между своими странами.

Встреча лидеров прошла в сербском городе Охрид. Президент и премьеры обсуждали упрощенный товарообмен, устранение таможенных барьеров и совместный рынок труда, что также определено в совместной декларации.

Вучич в своем выступлении отметил, что экономический эффект будет достигнут за счет ускорения движения грузового транспорта, облегчения поставки продукции албанских производителей и общего увеличения ее объема.

Вучич оценил эффект от общего рынка на Балканах в 230 млн евро.

Позже правительство Северной Македонии сообщило, что конечной целью совместного экономического пространства на Западных Балканах является вступление всех его стран-участников в ЕС.

В воскресенье к Заеву, Вучичу и Раме на пленарном заседании присоединились глава совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, министр экономики Черногории Драгица Секулич, представители ЕС, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Совета по региональному сотрудничеству.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отказался от участия в форуме и заявил, что "целью Приштины является вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой".