Призыв Путина: не повторять ошибок СССР

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной.
Он добавил, что эта продукция не только должна отвечать требованиям заказчиков, но и иметь надежную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.
Путин также призвал обеспечить целевое расходование средств на закупку оборудования и добиться полной прозрачности в этой сфере.
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