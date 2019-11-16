Пентагон помогает Биллу Гейтсу вновь стать лидером рейтинга миллиардеров

Вернуться на первую строчку бизнесмену помог многомиллиардный контракт с американским военным ведомством.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.

По данным агентства, занять первую строчку Гейтсу помог контракт Microsoft c Пентагоном на десять миллиардов долларов, предполагающий создание "облачной" инфраструктуры для хранения данных военного ведомства.

Подорожание акций Microsoft увеличило состояние Гейтса до 110 миллиардов долларов.

Отмечается, что ранее главным претендентом на заключение контракта была корпорация Amazon Джеффа Безоса, который опустился на второе место с состоянием в 109 миллиардов.

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В тройку лидеров рейтинга также вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бенуа Арно, чьи активы оцениваются в 103 миллиарда долларов.

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