Тень независимости: ЕС отделяется от финансовой системы США

Двадцать банков Европы, включая большинство французских и германский Deutsche Bank, приступили к разработке единой платежной системы, которая заменит американские Visa и Mastercard.

Кто поможет Брюсселю обрести финансовую независимость и почему необходимость в этом возникла именно сейчас — в материале РИА Новости.

Развод и девичья фамилия

Формально Евросоюз проводит независимую финансово-экономическую политику, но на деле многое в Брюсселе определяют настроения на Капитолийском холме. Точно так же дело обстоит и с другими государствами, оплачивающими внешнеторговые контракты долларами.

Впервые европейцы испытали в связи с этим трудности в середине 2018-го, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном, пообещав санкции всем покупателям иранской нефти. Евросоюз оказался перед выбором: попасть под американские ограничения или отказаться от импорта 500 тысяч баррелей топлива в день.

Ситуация осложнялась тем, что расчеты за сырье производятся через систему межбанковских платежей SWIFT, подконтрольную США. Вашингтон мог заблокировать доступ к ней, что в нынешней ситуации равносильно остановке бизнеса.

Поняв, что Вашингтон продолжит шантажировать Брюссель отключением от SWIFT по любому поводу — хоть в рамках торговой войны, хоть за закупки российского СПГ, европейские финансисты объявили о создании собственной межбанковской платежной системы — INSTEX.

Таким образом, Европа последовала примеру России и Китая, у которых уже есть СПФС и CIPS. Причем в ближайшее время обе платформы объединят, а позже к ней подключится и индийская платежная система, которую пока разрабатывают.

Об этом Россия, Китай и Индия договорились на саммите БРИКС, состоявшемся на этой неделе в Бразилии. Предполагается, что объединенная система будет работать по модели "шлюза", когда сообщения о платежах перекодируются в соответствии с финансовой системой каждой страны.

Помимо независимости от агрессивной американской финансовой политики, такой подход способствует еще и дедолларизации торговли: открываются широкие возможности для оплаты товаров в национальных валютах.

PEPSI вместо Visa

Убедившись благодаря России и Китаю, что создание собственной неподконтрольной Вашингтону платежной системы вполне реально, двадцать крупнейших европейских банков запустили проект с рабочим названием PEPSI (Pan-European Payment System Initiative), призванный заменить Visa и Mastercard в Старом Свете.

PEPSI не только обеспечит европейским компаниям безопасную торговлю с Ираном и другими неугодными Вашингтону странами. Американские платежные системы лишатся информации о том, на что и какие суммы тратят граждане ЕС, а это ослабит возможности для экспансии компаний США на европейский рынок.

Новая платежная система полезна и для России: станет проще договариваться с ЕЦБ о взаимной интеграции платежных систем. Не исключено, что карту "Мир" скоро начнут принимать в странах Евросоюза.

Еще один возможный инструмент выведения европейского финансового рынка из-под контроля США — цифровые деньги. В начале ноября Федеральная ассоциация банков Германии, в которую среди прочих входят Deutsche Bank, Credit Suisse и Commerzbank, предложила создать цифровой аналог евро и интегрировать его в панъевропейскую платежную систему. При этом немцы не скрывают, против кого направлена их инициатива.

"Это единственный способ выдержать конкурентное давление со стороны США", — отметили в ассоциации, назвав цифровую валюту Libra, которую пытается запустить Facebook, "потенциальной причиной экономических и политических конфликтов".

Напомним: еще в конце августа глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара как резервной валюты слишком рискованна, и предложил заменить его новой цифровой валютой, основанной на глобальной корзине товаров.

"В многополярном мире нам нужна многополярная валюта", — подчеркнул Карни, добавив, что сейчас многие страны слишком зависят от колебаний американской экономики.

К тому же глобальная финансовая система разбалансирована из-за того, что некоторые страны перешли к отрицательным ставкам, а другие, в том числе США, поддерживают ключевую ставку выше ноля.

По мнению главы Банка Англии, вернуть системе равновесие способна только новая валюта — и лучше, если она будет цифровой.

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