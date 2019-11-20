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Путин выступает на инвестфоруме ВТБ Капитал Россия зовёт!

Путин о весе России на мировом энергетическом рынке

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Молдова

Российский лидер также сделал акцент на пользе скоординированных шагов и назвал примеры взаимовыгодного сотрудничества.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Россия влияет на мировой энергетический рынок, но наибольшего эффекта достигает только в сотрудничестве с другими производителями, сообщил президент России Владимир Путин.

"Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет. Но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. И только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков", – сказал глава государства в рамках пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

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Он также отметил, что Россия будет продолжать работать в этом направлении с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК.

По словам Путина, с партнерами бывают и споры по каким-то незначительным элементам, но в целом у всех общая задача.

"Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, чтобы он был приемлемым, как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, хочу это подчеркнуть, чтобы он был прогнозируемым", – добавил президент.

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