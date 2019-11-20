Козак: цена российского газа для Молдовы с 2020 года снизится до $173 за тысячу кубов

Ранее руководство республики сообщало достижении договоренности о скидке в цене на газ от "Газпрома" с октября 2019 года, эта договоренность остается в силе.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Россия и Молдова договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.

"Мы договорились, что продлим контракт на действующих условиях. Он выгодный в следующем году Республике Молдова с точки зрения цены газа на следующий год. Формула, которая есть, становится очень выгодной Молдове", - сказал Козак.

Ранее руководство республики сообщало достижении договоренности о скидке в цене на газ от "Газпрома" с октября 2019 года. "Это работает. Такая договоренность в силе", - подтвердил Козак.

"Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня", - добавил российский вице-премьер.

По его словам, на переговорах обсуждался и вопрос о долге республики за газ. "Мы обсуждали вопрос с местным "Газпромом", включение в этот тариф, который существенно будет снижен, может быть, некоторых надбавок, которые позволяют постепенно возвращать и возвращать эти долги", - рассказал Козак.

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