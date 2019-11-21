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Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода, Северный поток- 2

Козак: началом работы "Северного потока — 2" станет середина 2020 года

© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Экономика
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Sputnik Молдова

Накануне глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что поставки газа по новому трубопроводу могут начаться еще до Нового года.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Газопровод "Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

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© Sputnik / Alexey Tikhomirov
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В каком именно месяце это произойдет, он не уточнил.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что поставки газа по новому трубопроводу могут начаться еще до Нового года. По его словам, это технический вопрос, который связан не только с достройкой трубы, но и с пусконаладкой.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг в разговоре с RT выразил мнение, что интерес стран Европы в реализации проекта "Северный поток — 2" позволит преодолеть политические препятствия со стороны США.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключенные соглашения, нет", - сказал депутат.

По его словам, Вашингтон, выступая против газопровода, преследует собственные экономические цели, которые идут вразрез с европейскими.

Новиков отметил, что Москва может гарантировать стабильные энергопоставки.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз предупредил, что санкции США могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2".

При этом он добавил, что газопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести ущерб странам Европы.
"Северный поток — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.  Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.

В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов.

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Завершение строительства осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание. Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.

До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

Против строительства "Северного потока — 2" выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свое сжиженное природное топливо и несколько других государств, в частности Польша, Литва и Латвия.

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