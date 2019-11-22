Экономист Галина Шеларь рассказала, почему Молдове не везет с инвестициями

Доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, можем ли мы надеяться на иностранные инвестиции в отечественную экономику.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Вопрос инвестиций в экономику Молдовы – это вопрос очень сложный. И наиболее важный момент здесь – это демографическая ситуация в стране. Инвестиции в промышленность – это инвестиции с длительным сроком окупаемости, но в условиях, когда рождаемость в стране находится на довольно низком уровне, а население при этом еще и продолжает покидать Молдову, встает проблема окупаемости этих инвестиций. Об этом заявила доктор экономики Галина Шеларь.

"Для инвестиций в экономику важна также стабильность, которой у нас, к сожалению, все еще нет, а следствием является низкое доверие к институтам власти, которое пока не восстановлено", - отметила Шеларь. © Sputnik / Итоги недели: Зеленский ждет унитазы, а Плахотнюк шлет письма - видео

Как подчеркнула экономист, проблема состоит в том, что нынешнее правительство является новым, и доверие внешних партнеров этому правительству – вопрос времени, который к тому же будет зависеть от действий этого правительства.

"Но самый важный вопрос инвестиций в промышленность – это сколько в Молдове свободных рабочих рук, готовых работать в отрасли, и точного ответа на него мы не знаем. Любые инвестиции – это рабочие руки, причем, вполне конкретной специализации. А наше незнание ситуацию не улучшает", - сообщила Шеларь.

В этих условиях конкурентные преимущества Молдовы, такие, как достаточно дешевая квалифицированная рабочая сила, перестают играть важную роль в плане инвестиционной привлекательности Молдовы. Кроме того, по мнению аналитика, за почти тридцать лет независимости мы так и не нашли ответа на вопрос, вокруг чего выстраиваем молдавскую экономику.

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