Необходимость реформы ВТО обсуждалась в Японии руководителями МИД G20

Главы МИД "Группы двадцати" заявили о необходимости противодействия протекционизму и односторонним ограничительным мерам в торговле.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В ходе встречи глав министерств иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в японском городе Нагоя страны выступили за необходимость придания импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и противодействия односторонним ограничительным мерам в торговле. Об этом заявили в субботу в МИД РФ.

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В Нагое 22-23 ноября состоялась встреча глав МИД "Группы двадцати". Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Япония завершила свое председательство в "двадцатке". Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "Группы двадцати" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.

"В ходе открытого и конструктивного диалога многими подчеркивалась необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, придания импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО), противодействия протекционизму и односторонним ограничительным мерам в торговле", - заявили во внешнеполитическом ведомстве России. © Photo: courtesy of Vasily Koltashov Колташов: ВТО полностью принадлежит США

Также, как сообщили в МИД РФ, "выражена широкая поддержка укреплению ресурсной базы МВФ и расширению участия развивающихся стран в капитале и руководящих органах Фонда".

В сообщении также отмечено, что на встрече глав МИД G20 особое внимание уделили возможностям современной многосторонней дипломатии в восстановлении доверия в межгосударственных отношениях, подтверждении верховенства универсальных норм международного права и укреплении системы глобального экономического управления.

"Состоялся предметный обмен мнениями по трем актуальным темам текущей "двадцаточной" повестки дня: продвижения свободной торговли и глобального управления; осуществления Целей устойчивого развития и оказания содействия Африке", - добавили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона обратила внимание на важность сохранения центральной роли ООН в регулировании межгосударственных процессов, их выстраивания исключительно на принципах Устава ООН и общепризнанных международно-правовых норм.

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