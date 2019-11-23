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Ион Кику и Сума Чакрабарти

Кику: Молдова рассчитывает на поддержку ЕБРР

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова

Премьер-министр правительства Молдовы встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В беседе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти глава молдавского правительства Ион Кику заявил, что республика рассчитывает на постоянную поддержку ЕБРР, который является одним из основных партнеров по развитию Республики Молдова.

"ЕБРР будет продолжать инвестировать в крупные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан Республики Молдова", - в свою очередь, заявил Сума Чакрабарти.

Премьер-министр РМ поблагодарил президента ЕБРР за приглашение принять участие в первом инвестиционном саммите государств Восточного партнерства и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства с ЕБРР.

Здание Еврокомиссии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Ион Кику на форуме ЕБРР в Лондоне: Молдова стремится развивать производство

Кику подчеркнул, что Молдова наиболее заинтересована в реализации проектов в таких областях как энергетическая безопасность, развитие частного сектора, банковская сфера и развитие системы электронных государственных закупок.

Также премьер-министр предложил начать переговоры о подписании нового финансового соглашения о продолжении программ ЕБРР в дорожном секторе Молдовы, начиная с 2022 года. В то же время глава кабмина отметил, что Республика Молдова будет признательна за техническую помощь в процессе структурной реформы по разделению компании "Железная дорога Молдовы".

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Теги:
ЕБРР


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