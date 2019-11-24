Эксперт дал оценку намерению США ввести санкции против "Северного потока-2"

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Желание Конгресса США включить санкции против газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год является "попыткой создать шум". Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в комментарии RT.
Эксперт подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона бессмысленны в настоящее время, так как компании-участники уже выделили средства на проект, а сам он находится в стадии завершения.
При этом Мирзаян считает, что данная статья бюджета, скорее всего, пройдет "в том или ином виде", поскольку в США стремятся показать, что "они что-то делают" для препятствия "Северному потоку — 2".
"Ну, кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет. Но проект все равно будет реализован", — заключил эксперт.
Ранее глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".
Что представляет собой "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80%.
Завершение строительства осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание. Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.
До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства "Северного потока — 2" выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свое сжиженное природное топливо, и несколько других государств, в частности Польша, Литва и Латвия.
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