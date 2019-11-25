Начало января: церемония открытия "Турецкого потока" с участием Путина

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в первой декаде января готовится, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и (президент Турции Тайип) Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января действительно уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции "Турецкого потока", и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия "Турецкого потока".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.
Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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