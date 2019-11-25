Начало января: церемония открытия "Турецкого потока" с участием Путина

Визит был оговорен в ходе телефонного разговора между российским лидером и его турецким коллегой, подготовка к нему уже началась.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в первой декаде января готовится, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и (президент Турции Тайип) Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января действительно уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции "Турецкого потока", и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия "Турецкого потока".

По словам пресс секретаря, "Такая поездка тоже готовится".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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