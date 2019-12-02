Российский газ пошел в Китай через "Силу Сибири"

В понедельник состоялся запуск участка протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в понедельник дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Запуск прошел в режиме телемоста.

"Разрешаю (открыть кран - ред.)", - заявил Путин на церемонии открытия, передает РИА Новости.

"Поехали", - сказал Си Цзиньпин.

Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут). Участок составляет около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. Экспортная производительность - 38 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.

Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай до 38 млрд кубических метров газа в год. Общая стоимость контракта составляет порядка 400 миллиардов долларов.

В 2020 году "Газпром" может поставить в Китай уже до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – до 10 миллиардов, в 2022 году – до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания планирует достичь к 2025 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне сообщал, что компания обсуждает с Китаем поставки дополнительных 6 миллиардов кубометров газа в год.

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