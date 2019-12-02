Трехсторонняя встреча по газу РФ - Украина - ЕС может состояться 5 декабря

Два участника переговорного процесса подтвердили эту дату, теперь они ждут согласия российских партнеров.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Пятое декабря - возможная дата следующей трехсторонней встречи по газу РФ, Еврокомиссии и Украины, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

"У меня есть надежда, что это может быть 5 декабря предварительно, но опять-таки две стороны (Украина и ЕК – ред.) готовы в любой момент", - сказал Оржель.

По его словам, европейская сторона подтвердила, что готова к трехсторонней встрече по газу 5 декабря, РФ пока дату не подтвердила.

"Насколько мне известно, европейская сторона готова к (встрече – ред.) 5 декабря. Давайте будем смотреть, какую дату подтвердит российская сторона… они пока не подтвердили", - сказал глава Минэнерго Украины .

Молдова внимательно следит

Газовый вопрос был внесен в повестку заседания Высшего совета безопасности РМ, созванного на среду президентом Игорем Додоном.

По его словам, возможный сценарий - не вопрос выбора властей Молдовы.

"Это зависит от отношений России и Украины. Мы готовы к базовому сценарию и альтернативным. Если Россия и Украина договорятся до 31 декабря и будет транзит такой же, как есть сейчас, то идем по этому пути, если нет, то подключаемся к тому, что было технически подготовлено", - сказал Додон.

Глава государства сообщил в ближайшее время "Газпром" и "Молдовагаз" заключат соглашение о поставках газа в республику.

"Контракт, который обсуждался - благоприятный для Республики Молдова - с "Газпромом", предполагает два сценария. Первый - в случае, если есть транзит газа через Украину, как и есть сейчас. В контракте предусмотрен еще один сценарий – если нет транзита через Украину", - сказал он.

Согласно Додону, речь идет о поставках также российского газа, но через другие пункты и газопроводы.

На данном этапе таких пунктов два: через юг – "Турецкий поток". Все технические детали завершены, то есть технически у нас есть возможность получать газ таким образом", - отметил президент.

Речь идет о реверсном режиме по маршруту Турция, Болгария, Румыния от "Турецкого потока" через систему трансбалканских магистральных газопроводов.

Как пояснил глава республики, "это один сценарий, который является основным". "Второй вариант, если мы будем нуждаться в дополнительных объемах, которые пойдут через Алексеевку – через север, из Украины. И это тоже российский газ, который может поставляться реверсно. Оба сценария разработаны. Мы уверены, что газ будет", - заверил Додон.

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