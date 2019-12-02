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Кабинет Путина

Вниманию экспортеров: РФ одобрила изменения в значимом торговом соглашении СНГ

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191202/28402509/vnimaniyu-eksporterov-rf-odobrila-izmeneniya-v-znachimom-torgovom-soglashenii-sng.html

Протокол, подписанный российским премьер-министром на заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая, после ратификации был утвержден главой государства.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал этот протокол на заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая.

Президент Молдовы Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Как уточнялось в пояснительной записке к документу, основные изменения носят технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Эти изменения касаются продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования, электроники и других.

Кроме этого, протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место.

Указанный перечень утвержден соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.

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