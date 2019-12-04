Россия задалась целью дать больше газа Европе и без украинского транзита

Перспективу увеличения поставок голубого топлива, в котором нуждаются европейские потребители и промышленность, российский лидер обсудил со своим сербским коллегой.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Россия обсуждает возможность увеличения поставок газа в Европу в случае остановки транзита через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил рост экономики, промышленности, что влечет за собой большую потребность в голубом топливе.

"Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение (транзита газа в Европу) - это вопрос, который мы обсуждали", - сказал Путин по итогам переговоров в Сочи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как передает РИА Новости, гость в свою очередь заявил, что его страна будет получать российский газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины.

"Я получил уверения от президента РФ (Владимира) Путина и господина (Алексея) Миллера (глава Газпрома – ред.), что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территорий других стран, и что первый и второй квартал следующего года мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной", - сказал Вучич.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Поставки российского природного газа в Сербию в 2018 году составили 2,1 миллиарда кубических метров. Потребности продолжают расти. Прогнозируется, что к 2023 году они могут достичь 3,5 миллиарда кубометров.

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