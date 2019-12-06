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Газопровод.

Путин об "украинском транзите": прекращать не намерены, идет поиск решения

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik Молдова
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Как сказал российский лидер немецким бизнесменам, вопрос не в территории, его суть - экономическая целесообразность.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что Киев и Москва найдут взаимоприемлемый вариант.

Владислав Гинько - экономист, Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России
© Photo : vk / Владислав Гинько
Гинько: Украина и Россия легко способны договориться о транзите, но не газа

Об этом глава государства говорил на встрече с немецкими бизнесменами.

Он отметил, что в прошлом году поставки российского топлива в Германию достигли рекордных 55,5 миллиарда кубометров, а ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" позволит удвоить этот объем.

"Еще раз хочу сказать, что это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности", — добавил президент.

По его словам, переговоры с Украиной по газу идут довольно сложно.

"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", — заключил Путин.

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата. "Газпром" предлагает пакетный вариант решения вопросов: вместе с обнулением всех претензий и судебных разбирательств. Прогресса на этом направлении пока нет.

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