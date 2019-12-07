Медведев: новый газовый контракт с Киевом - это международные обязательства

Договор с Киевом о поставках голубого топлива - не вопрос того, кто находится у власти в стране сейчас, а международные обязательства, которые должны сохраняться и для будущих руководителей Украины, уверен Дмитрий Медведев.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки, тогда возобновятся и выгодные для украинцев прямые поставки российского газа. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

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"Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - отметил глава кабмина РФ.

Цена поставок и транзита

По словам Медведева, в настоящее время Украина активно внедряет у себя "европейское законодательство". "Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", - отметил премьер РФ.

Как уточнил Медведев, цена российского газа для Украины может быть ниже, но навязывать РФ повышение тарифа на транзит в пять раз нельзя.

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"По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш, российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже", - заявил премьер РФ.

Медведев подчеркнул, что для этого нужно договориться. Также он назвал причины, по которым нельзя отказаться от поставок газа по этому направлению. "Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал премьер.

Сложные переговоры по транзиту

Он также обратил внимание на тот факт, что новый газовый контракт с Киевом - это не вопрос того, кто находится у власти в стране сейчас, а международные обязательства, которые должны сохраняться и для будущих руководителей Украины.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял, что в связи с этим Украине необходимо было накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов - 20 миллиардов кубометров. Этот показатель был достигнут в сентябре. Как отмечали в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа. По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита.

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