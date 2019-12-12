Германия признала капитуляцию перед США из-за "Северного потока-2"

Депутат бундестага отметил, что правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель больше не в состоянии представлять интересы страны и отстаивать их.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.

Парламентарий отметил, что проект "Северный поток-2" важен для обеспечения энергетической безопасности Германии.

По мнению Котре, попытки "торпедировать" строительство газопровода должны были вынудить канцлера страны Ангелу Меркель немедленно встать на его защиту.

В частности, в прошлом году Меркель дала понять, что "Северный поток-2" представляет собой чисто двусторонний экономический проект между Германией и Россией, поэтому на него не распространяется законодательство Европейского союза.

"Теперь США удалось связать "Северный поток–2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - сказал Котре.

Член бундестага подчеркнул, что правительство Германии во главе с Меркель больше не в состоянии представлять интересы страны и отставлять их.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK