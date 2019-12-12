В Евросоюзе высказались против санкций в отношении "Северного потока - 2"

Целью Еврокомиссии всегда было, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно и в соответствии с принципами энергетического законодательства ЕС.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Евросоюз выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, которые ведут законный бизнес. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, отвечая на вопрос о санкциях США и "Северном потоке-2", отмечает РИА Новости.

"Целью Еврокомиссии всегда было, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно … в соответствии с принципами энергетического законодательства ЕС. В целом, Евросоюз выступает против введения санкций против любых компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", - сказал он.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

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