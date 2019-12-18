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Pioneering Spirit устанавливает трубопровод в шведских водах, архивное фото

Песков оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток - 2"

© Photo : photo: © 2019 Nord Stream 2
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191218/28583566/sevpotok-2-vliyanie-usa-sankzii.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал меры Вашингтона примером недобросовестной конкуренции и навязывания Европе более дорогой продукции.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Санкции США не повлияют на реализацию проекта "Северный поток-2", он будет завершен, заявил в среду журналистам в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - цитирует Пескова РИА Новости.
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© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока - 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

Песков назвал эти меры Вашингтона примером недобросовестной конкуренции и навязывания Европе более дорогой продукции. "Такие действия не нравятся и Москве, и европейским столицам, не нравятся они и Берлину, и Парижу", - сказал Песков.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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