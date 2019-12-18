Реверсные поставки газа: "Оператор ГТС Украины" и Transgaz подписали договор

С 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. "Оператор ГТС Украины" подписал в среду с румынской компанией Transgaz договор, разблокировав тем самым поставки газа из Южной Европы и Турции. Об этом говорится на сайте украинской компании.

"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", - сказано в сообщении. По данным украинской компании, у поставщиков газа появилась возможность транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдову.

Таким образом, с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 миллиона кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины" пояснил, что предыдущие условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении.

Украина прекратила закупку газа в РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закупая газ по реверсу в Европе. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Вице-президент ЕК Марош Шефчович на этой неделе сообщил, что новый раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне запланирован на 19 декабря. Встреча должна пройти в Берлине.

Как Молдова будет получать газ

При этом в начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставки газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

В частности, глава правительства Ион Кику оговаривал основные сценарии поставок газа в Молдову в 2020 году:

Первый – получение природного газа по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину, по цене, которую официальному Кишиневу удалось согласовать в ходе диалога с Москвой, - 172-173 доллара за тысячу кубометров.

Второй - это поставка газа "Газпромом" на границе Молдовы через Турецкий поток, Болгарию, Румынию - трансбалканский маршрут. При этом цена на входе в Молдову будет такой же, 172-173 доллара, вне зависимости от длины маршрута.

Третий - закупка "голубого топлива" компанией "Молдовагаз" у других операторов из Украины или Европы в случае, если не сработает ни один из вышеназванных сценариев.

Четвертый - самый нежелательный. Власти могут обеспечивать примерно 40-50 дней отопление Кишинева, выработку определенной части электроэнергии за счет собственных запасов мазута.

Молдавский премьер выразил уверенность, что до четвертого сценария ситуация не дойдет.

В свою очередь, председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан во вторник заявил, что Молдова уже подписала несколько соглашений о получении природного газа через газотранспортные системы Болгарии, Украины и Румынии.

По словам главы "Молдовагаза", газопровод на территории Болгарии уже заполнен газом, который можно закачивать в Молдову, если страна не сможет получить газ традиционным способом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK