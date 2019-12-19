Путин: Россия готова сохранять транзит газа в Европу через Украину

Российский лидер заявил, что РФ будет стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, комментируя газовые отношения между двумя странами.

Комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда по иску "Нафтогаза Украины" о взыскании 3 миллиардов долларов с "Газпрома", Путин отметил, что этот вердикт носит политический характер.

"Что касается газовых отношений, то это сложная, чувствительная тема. Мы хотим решить проблему. Убежден, как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический", - сказал Путин на пресс-конференции, которую транслировал также и Sputnik.

По его словам, одно из обоснований решения Стокгольмского суда, которое прописано в документе, "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине".

"Будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе, и для Украины, сохраняя, как я уже неоднократно говорил, несмотря на строительство инфраструктурных объектов таких как Северный поток-1, Северный поток-2, Турецкий поток, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - подчеркнул Путин.

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При этом, заявил российский лидер, Москва не собирается заключать контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит.

"Мы в этом сами заинтересованы. Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и просто для нас дороже, но все-таки в Центральную и в Южную Европу – это маршрут отработанный и хороший. Мы готовы его сохранять. И готовы были бы и поставлять газ на Украину со скидкой – 20-25%. Это можно сделать", - сказал президент России.

По его словам, в таком случае можно было бы снизить тариф для конечного потребителя.

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"Думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. Будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике, и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану", - подчеркнул Путин.

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