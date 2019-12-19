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Почему мифическая Ваканда оказалась в списке стран - торговых партнеров США

© Sputnik / Станислав Савельев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191219/28598710/pochemu-mificheskaya-wakanda-okazalas-v-spiske-stran---torgovykh-partnerov-usa.html

Королевство, являющееся плодом художественного вымысла, обнаружил в официальном документе исследователь Фрэнсис Цэнг.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Ваканда, вымышленная страна из комиксов Marvel, оказалась в перечисленном на сайте американского Минсельхоза списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, передает NBC News.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По данным телеканала, вымышленное королевство обнаружил в списке торговых партнеров США исследователь Фрэнсис Цэнг, который искал информацию на сайте министерства.

"Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", - рассказал журналистам Цэнг.

​Как пояснили в американском Минсельхозе, специалисты включили Ваканду в список торговых партнеров США, чтобы протестировать работу сервиса на сайте ведомства.

"Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена", - приводит канал слова представителя минсельхоза США Майка Илленберга.

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