Почему мифическая Ваканда оказалась в списке стран - торговых партнеров США

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Ваканда, вымышленная страна из комиксов Marvel, оказалась в перечисленном на сайте американского Минсельхоза списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, передает NBC News.

По данным телеканала, вымышленное королевство обнаружил в списке торговых партнеров США исследователь Фрэнсис Цэнг, который искал информацию на сайте министерства.

"Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", - рассказал журналистам Цэнг.

The USDA listed Wakanda, the home of Marvel's Black Panther, as a free trade partner in a tariff tracker on its website. They took it off after we asked why it was listed. Still waiting for an answer from USDA. https://t.co/ch31n5D5o8 — Phil McCausland (@PhilMcCausland) 18 decembrie 2019

​Как пояснили в американском Минсельхозе, специалисты включили Ваканду в список торговых партнеров США, чтобы протестировать работу сервиса на сайте ведомства.

"Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена", - приводит канал слова представителя минсельхоза США Майка Илленберга.

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