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Капитолий США во время заката/

Сенат США предотвратил шатдаун в стране

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191220/28609491.html

Американские демократы и республиканцы приняли бюджет на 2020 год и всеобщими усилиями предотвратили блокирование финансового хозяйства. Расходы предусматривают, в том числе, строительство стены на мексиканской границе.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Сенат Соединенных Штатов принял бюджет на будущий год, объем которого составляет 1,4 триллиона долларов, пишет DW.

Ранее проект бюджета был одобрен Палатой представителей. Таким образом США удалось избежать очередного шатдауна - приостановки деятельности правительственных учреждений.

Закон о бюджете 20 декабря должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

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По мнению экспертов, вопреки возросшим между демократами и республиканцами разногласиям по вопросу импичмента Дональда Трампа, члены двух партий совместно работали над составлением нового бюджета. 

Девушка
© CC0 / Pixabay / matolcsi70
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Кроме всего остального, в документе предполагается увеличение на 22 млрд долларов оборонных расходов. Запланированы также расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

В прошлом году споры вокруг бюджета стали причиной 5-недельной финансовой блокады огромного числа федеральных учреждений США. Это был самый длительный шатдаун в истории Соединенных Штатов.

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