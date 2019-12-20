Сенат США предотвратил шатдаун в стране

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Сенат Соединенных Штатов принял бюджет на будущий год, объем которого составляет 1,4 триллиона долларов, пишет DW.
Ранее проект бюджета был одобрен Палатой представителей. Таким образом США удалось избежать очередного шатдауна - приостановки деятельности правительственных учреждений.
Закон о бюджете 20 декабря должен будет подписать президент США Дональд Трамп.
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По мнению экспертов, вопреки возросшим между демократами и республиканцами разногласиям по вопросу импичмента Дональда Трампа, члены двух партий совместно работали над составлением нового бюджета.
В прошлом году споры вокруг бюджета стали причиной 5-недельной финансовой блокады огромного числа федеральных учреждений США. Это был самый длительный шатдаун в истории Соединенных Штатов.
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