Эксперт о санкциях против "Северного потока-2": новая веха в бизнесе

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Германия напрямую заинтересована в том, чтобы "Северный поток-2" был достроен в кратчайшие сроки, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя решение швейцарской компании.
"С одной стороны, в интересах Германии – иметь диверсифицированный рынок энергоносителей. С другой, есть определенное недовольство европейских элит президентом Трампом, тем, как он ведет свою политику. Противостояние Трампу в этом вопросе – это еще и попытка показать, что у Европы есть собственная позиция, и она не обязательно должна идти в фарватере США. К тому же, в Европе есть усталость от санкционного противостояния с Россией, а "Северный поток-2" – это серьезный инфраструктурный проект", ‒ сказал Бышок в эфире радио Sputnik.
По его мнению, решение будет найдено. Эксперт отметил, что "речь идет о глобальном вопросе энергетической безопасности Германии. К тому же дело уже близко к завершению".
"Я думаю, что решение в Германии и основных европейских странах принято, и оно будет реализовано тем или иным образом: либо швейцарская компания довыполнит обязательства, либо будет найден другой подрядчик", - отметил Бышок.
Как полагает эксперт, это новое слово в ведении бизнеса на международном уровне.
"Это новая веха в истории международного бизнеса – введение санкций "на голубом глазу" против делового проекта с такой мотивировкой, что этот проект якобы может быть политической манипуляцией со стороны России. Это новая история", ‒ отметил Станислав Бышок.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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