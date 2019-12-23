Эксперт о санкциях против "Северного потока-2": новая веха в бизнесе

Швейцарская компания отозвала свои суда, занятые в строительстве "Северного потока-2", из-за американских санкций. Смогут ли ответить на это заинтересованные европейские страны, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Германия напрямую заинтересована в том, чтобы "Северный поток-2" был достроен в кратчайшие сроки, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя решение швейцарской компании.

"С одной стороны, в интересах Германии – иметь диверсифицированный рынок энергоносителей. С другой, есть определенное недовольство европейских элит президентом Трампом, тем, как он ведет свою политику. Противостояние Трампу в этом вопросе – это еще и попытка показать, что у Европы есть собственная позиция, и она не обязательно должна идти в фарватере США. К тому же, в Европе есть усталость от санкционного противостояния с Россией, а "Северный поток-2" – это серьезный инфраструктурный проект", ‒ сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые были задействованы в прокладке "Северного потока-2". Причиной послужили санкции США против российских газопроводов. На какой срок отложено строительство, неизвестно. При этом правительство Германии уверено, что проект будет успешно завершен, несмотря на санкции США, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги. Как отмечает газета, позиция Берлина остается неизменной. Кроме того, оператор проекта, компания Nord Stream 2 дала понять, что намерена завершить строительство как можно быстрее.

По его мнению, решение будет найдено. Эксперт отметил, что "речь идет о глобальном вопросе энергетической безопасности Германии. К тому же дело уже близко к завершению".

"Я думаю, что решение в Германии и основных европейских странах принято, и оно будет реализовано тем или иным образом: либо швейцарская компания довыполнит обязательства, либо будет найден другой подрядчик", - отметил Бышок.

США ранее ввели санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и потребовали от компаний, занятых в строительстве, немедленно прекратить работу.

Как полагает эксперт, это новое слово в ведении бизнеса на международном уровне.

"Это новая веха в истории международного бизнеса – введение санкций "на голубом глазу" против делового проекта с такой мотивировкой, что этот проект якобы может быть политической манипуляцией со стороны России. Это новая история", ‒ отметил Станислав Бышок.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

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