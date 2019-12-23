Цена на транзит российского газа будет зафиксирована на пять лет

Все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз Украины".

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", - сказал Козак в ходе совещания с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Он уточнил, что между Россией и Украиной пока нет никаких контрактов на поставку газа, но вопрос можно будет обсудить после Нового года.

По его словам, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз Украины".

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, - это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - объяснил он.

Козак уточнил, что у "Газпрома" нет отдельных договоренностей с украинскими компаниями.

"Сегодня на Украине разгорается буря в стакане, по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола", - подытожил он.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

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