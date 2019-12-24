Матвиенко: РФ работает над ответом на санкции США по "Северному потоку-2"

Спикер Совфеда подчеркнула, что "Северный поток-2" будет обязательно завершен, несмотря на американские санкции.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку-2". Об этом заявила в ходе брифинга во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в ЕС.

Также Матвиенко назвала апофеозом абсурда и экономической войной введение США санкций против "Северного потока - 2".

Спикер Совфеда подчеркнула, что "Северный поток-2" будет обязательно завершен, несмотря на американские санкции.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

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