11:55 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Северный поток-2

Матвиенко: РФ работает над ответом на санкции США по "Северному потоку-2"

© Photo : Nord Stream 2
Экономика
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2854/04/28540454.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191224/28655201/matvienko-rf-rabotaet-nad-otvetom-na-sanktsii-usa-po-nord-stream-2.html

Спикер Совфеда подчеркнула, что "Северный поток-2" будет обязательно завершен, несмотря на американские санкции.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку-2". Об этом заявила в ходе брифинга во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в ЕС.

Также Матвиенко назвала апофеозом абсурда и экономической войной введение США санкций против "Северного потока - 2".

Северному потоку - 2 быть: строительство не остановят даже санкции США
Ruptly / WH.GOV
"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США
Спикер Совфеда подчеркнула, что "Северный поток-2" будет обязательно завершен, несмотря на американские санкции.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Песков оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток - 2"
Эксперт о санкциях против "Северного потока-2": новая веха в бизнесе
Рыков: попытка остановить "Северный поток-2" была обречена с самого начала


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться