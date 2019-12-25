Козак: российский газ для Европы значительно дешевле СПГ из США

Россия задействует все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа, отметил Дмитрий Козак.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Российский газ для Европы на 30% дешевле СПГ из США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"С учетом и сегодняшнего решения по Украине, мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа. При этом газ там значительно, на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. Конечно, в итоге экономические интересы пробьют свою дорогу. Мы уверены в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом", - сказал Козак.

Также вице-премьер РФ обратил внимание на то, что Россия заинтересована в диверсификации маршрутов поставок своего газа конечному потребителю.

"Как и все европейские потребители, мы заинтересованы в том, чтобы у нас маршруты доставки газа для потребителей были диверсифицированы. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - пояснил Козак.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

По словам Козака, Россия заинтересована в том, чтобы сохранить украинский маршрут экспорта газа и через 5 лет.

"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут. Мы так и договорились о том, что если эта новая выработанная схема будет работать исправно, в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос продолжения такого сотрудничества", - сказал Козак.

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