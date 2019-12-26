15:15 26 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.15
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод

Как антироссийские санкции скажутся на строительстве "Северного потока — 2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
Получить короткую ссылку
133 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2853/30/28533007.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191226/28676330/Kak-antirossiyskie-sanktsii-skazhutsya-na-stroitelstve-Severnogo-potoka--2.html

Ранее президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik.  Газопровод "Северный поток — 2" достроят независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", — отметил он в интервью газете РБК.
Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2
Матвиенко: РФ работает над ответом на санкции США по "Северному потоку-2"

При этом Новак подчеркнул, что рано говорить о том, что швейцарская Allseas не сможет завершить свою часть работ, — она ждет разъяснений по поводу санкций от Минфина США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу.

В российском правительстве могут найти решение проблем вокруг проекта "Северный поток-2", даже несмотря на давление США.  

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", – сказал Козак в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Дмитрий Козак.

Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал небезграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической безопасности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Путин о гиперзвуковом оружии: теперь догоняют нас
"Теперь догоняют нас": Путин рассказал об уникальном оружии России - видео
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться