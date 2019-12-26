Как антироссийские санкции скажутся на строительстве "Северного потока — 2"

Ранее президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Газопровод "Северный поток — 2" достроят независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", — отметил он в интервью газете РБК.

При этом Новак подчеркнул, что рано говорить о том, что швейцарская Allseas не сможет завершить свою часть работ, — она ждет разъяснений по поводу санкций от Минфина США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу.

В российском правительстве могут найти решение проблем вокруг проекта "Северный поток-2", даже несмотря на давление США.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", – сказал Козак в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Дмитрий Козак.

Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал небезграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической безопасности.

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