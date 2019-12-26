Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся в ближайшие дни

Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут Европе в достижении экологических целей, отметил Алексей Миллер.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, пишет РИА Новости.

Церемония торжественного открытия "Турецкого потока", как ожидается, пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.

"Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2. Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей", - сказал Миллер.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© Sputnik / "Турецкий поток"

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