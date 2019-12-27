Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Операторы ГТС Украины и Молдовы - ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" - подписали соглашение об условиях сотрудничества с 1 января 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.

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Ранее "Оператор ГТС Украины" подписал межоператорские соглашения с румынской компанией Transgaz и венгерским оператором FGSZ ltd.

"Сегодня ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным компании, этот шаг позволяет транспортировать газ в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. "Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС", - говорится в сообщении.

Также в компании сообщили о подписании двухсторонних договоров "на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран".

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