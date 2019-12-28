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Газодобывающее предприятие компании Укргаздобыча в Стрыйском районе Львовской области, архивное фото

В Киеве одобрили мировое соглашение с "Газпромом"

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191228/28705815/ucraina-gaz-dogovor-gazprom.html

Мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом". Распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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"Одобрить проект мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в распоряжении.

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Подписать мировое соглашение уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська.

Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.
"Газпром" же обязался выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Накануне вечером стало известно, что компания уже сделала это.

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