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Правительство РФ

Нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы Россия продлила до 30 июня 2020 года

© Flickr / Kirill Vinokurov
Экономика
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Sputnik Молдова
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Минэкономразвития совместно с МИД и Минсельхозом поручено внести в случае необходимости до 20 июня 2020 года предложения об изменении срока применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих товаров.

КИШИНЕВ 30 дек - Sputnik. Правительство России продлило на полгода - до 30 июня 2020 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Заменить в сноске приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова" ... слова "до 31 декабря 2019 года" словами "до 30 июня 2020 года", - говорится в документе.

Эта сноска относилась к молдавским товарам, на ввоз которых в Россию пошлины временно обнулены с 1 января 2019 года. Это овощи, фрукты, овощные консервы, винодельческая продукция.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон (второй слева)
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Кроме того, в соответствии с постановлением, ФТС поручено осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза в Россию таких товаров и информировать Минэкономразвития и Минсельхоз о результатах мониторинга, а Минэкономразвития совместно с МИД и Минсельхозом внести в случае необходимости до 20 июня 2020 года предложения об изменении срока применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих товаров.

Премьер Молдовы Ион Кику в ноябре по итогам своего визита в Москву сообщал, что Россия может расширить список импортируемых молдавских товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами.

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