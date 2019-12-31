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"Газпром" продлил с "Молдовагаз" контракт на поставки газа в Молдову

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20191231/28725857/gazprom-prodlil-moldovagaz-kontrakt-na-postavki-gaza-moldovu.html

Поставка голубого топлива будет осуществляться по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Республику Молдова и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" будет осуществляться по традиционному маршруту. Об этом сообщил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Четыре месяца кропотливого труда дали свой результат, кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту нам удалось организовать и альтернативный маршрут поставок газа в страну - это реверсный поток по Трансбалканскому коридору", - сообщил Чебан на своей странице в Facebook.

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По его словам, данный маршрут может быть активирован в любой момент времени, обеспечивая энергетическую безопасность страны.

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"Благодарен своим коллегам из "Молдовагаз", "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз" за профессиональную работу. Также, хочу поблагодарить коллег из "Газпрома" и "Газпром Экспорта", всех операторов ГТС Украины, Болгарии и Румынии за настоящую поддержку и понимание в процессе обеспечения бесперебойных поставок и транзита газа для всех потребителей Республики Молдова, в том числе и Приднестровья", - отметил Чебан.

Пост Вадима Чебана в Facebook по поставкам газа в Молдову
© Photo : Facebook / Vadim Ceban
Пост Вадима Чебана в Facebook по поставкам газа в Молдову

Ранее Москва и Киев подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с первого января 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. Транзитный договор "Газпрома" и "Нафтогаза" подписан по принципу "качай или плати".

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Контракт на транзит газа из России через Украину предусматривает прокачку в первый год 65 млрд кубов, в следующие 4 года по 40 млрд.

Ранее Молдова и Украина подписали соглашение о транзите газа с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Молдовагаз, оно предусматривает взаимодействии операторов газотранспортных систем во всех точках межсистемных соединений Украины и Молдова (а именно в Алексеевке, Гребениках, Каушанах, Ананьеве, Лиманском).

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