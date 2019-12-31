"Слабые и запоздалые": Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"

Издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Американское издание Forbes считает, что санкции против проекта "Северный поток – 2" не помешают строительству трубопровода.

Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер.

"Северный поток — 2" всегда был пощечиной для Украины", — отмечается в статье.

При этом издание обращает внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые", — считает издание.

По выраженному в нем мнению, ограничительные меры США "даже противникам России не понравятся".

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