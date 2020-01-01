Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"

С 1 января 2020 года меняется точка доставки природного газа из России на территорию Болгарии, что позволит этой балканской стране сэкономить десятки миллионов.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Газовые перемены в балканском регионе: Болгария с 1 января начинает получать российский газ из "Турецкого потока", а не через Румынию как было ранее. Об этом говорится в официальном сообщении болгарской газовой компании "Булгаргаз".

В конце 2019 года "Булгаргаз" и "Газпром экспорт" подписали дополнительное соглашение между к договору на поставки российского природного газа от 15.11.2012 года. Это дополнение подразумевает, что замену с 1 января 2020 года точки доставки голубого топлива на территорию Болгарии - вместо Негру-Водэ в Румынии на Странджа. Таким образом, газ будет поступать с турецкой территории.

"Достигнутые договоренности отвечают интересам "Булгаргаза" и потребителей природного газа в стране. Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются приблизительно в 81 миллион левов", - отметили в компании.

Там пояснили, что "эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа".

Помимо этого, дополнительная выгода составит 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором "Булгартрансгаз" на вход Странджа по сравнению с Негру-Водэ.

Кроме того, согласно обещаниям "Булгаргаз", снизятся цены на природный газ в первом квартале 2020 года. Компания также ведет диалог с "Газпром экспорт" о снижении стоимости поставок голубого топлива для страны.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Официальный запуск газопровода планируется 8 января.

© Sputnik / "Турецкий поток"

А 31 декабря российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан во вторник, 31 декабря, премьеру Иону Кику на специальном заседании в правительстве. Также подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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