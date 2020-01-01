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Газопровод

Киев начал транзит российского газа в Европу: что говорят в "Молдовагаз"

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200101/28735952/kiev-nachal-tranzit-rossiyskogo-gaza-europe-chto-govoryat-moldovagaz.html

С 1 января 2020 года поставки российсого газа в Молдову осуществляются традиционным маршрутом. Эту информацию подтвердили в "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января Киев поставляет российский газ в Европу, в том числе и в Молдову, по новому транзитному контракту.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках", — говорится на официальной странице компании "Оператор ГТС Украины" в Facebook.

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Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан также сообщил в социальных сетях, что газ в республику поступает по традиционному маршруту.

"С 1 января 2020 года поставки газа в Молдову осуществляются традиционным маршрутом - через ГИС Гребеники и ГИС Алексеевка, как и в предыдущие годы. Хочу подчеркнуть еще раз, что мы были готовы к любым итогам газовых переговоров между Российской Федерацией и Украиной, так как в кратчайший срок обеспечили возможность реверсных поставок газа в республику", - написал Чебан в Facebook.

Он поблагодарил за поддержку в решении газовой задачи руководство Молдовы, болгарских, российских, румынских и украинских партнеров, и команду "Молдовагаз", "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз".

Gazprom
© Sputnik / Максим Блинов
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"Уверен, что 2020-ый будет интересным для всей молдавской газовой системы", - заявил Чебан.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

Также подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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