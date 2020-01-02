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Победитель-миллиардер: житель Москвы выиграл самую крупную сумму в гослотерее

© Fotolia / Enrico Spanu
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200102/28737804/Pobeditel-milliarder-zhitel-Moskvy-vyigral-samuyu-krupnuyu-summu-v-gosloteree.html

Наверняка этот выигрыш принесет финансовое благополучие в новом году, всего в праздничном тираже участвовали более 53,6 миллиона билетов.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, сообщает "Столото". Эта сумма стала рекордной за всю историю проведения государственных лотерей в России, передает РИА Новости.

Победитель,  в одночасье ставший миллиардером, потратил на счастливый билет сто рублей.

Чтобы получить выигрыш, ему необходимо приехать в столичный лотерейный центр. В "Столото" надеются, что вскоре победитель объявится и расскажет, как планирует распорядиться деньгами.

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснил организатор лотереи.



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