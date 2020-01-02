Победитель-миллиардер: житель Москвы выиграл самую крупную сумму в гослотерее

Наверняка этот выигрыш принесет финансовое благополучие в новом году, всего в праздничном тираже участвовали более 53,6 миллиона билетов.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, сообщает "Столото". Эта сумма стала рекордной за всю историю проведения государственных лотерей в России, передает РИА Новости.

Победитель, в одночасье ставший миллиардером, потратил на счастливый билет сто рублей.

Чтобы получить выигрыш, ему необходимо приехать в столичный лотерейный центр. В "Столото" надеются, что вскоре победитель объявится и расскажет, как планирует распорядиться деньгами.

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснил организатор лотереи.