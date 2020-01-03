Транзит российского газа в ЕС и Молдову через Украину вырос в 2019 году

С 1 января 2020 года Киев поставляет российский газ в Европу, в том числе и в Молдову, по новому транзитному договору, согласно европейским правилам в межгосударственных точках.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Транзит российского газа через Украину в страны Европейского союза и Молдову в 2019 году вырос на 3% и составил 89,6 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу компанией "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 миллиарда кубометров, что больше на 3%, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - говорится в релизе.

Также в компании сообщили, что в 2019 году на Украину было импортировано 14,2 миллиарда кубометров газа, что "на 35% больше от аналогичного прошлогоднего объема". Собственная добыча газа уменьшилась на 1%, до 20,7 миллиарда кубометров, а потребление газа снизилось на 7%.

С 1 января 2020 года Киев поставляет российский газ в Европу, в том числе и в Молдову, по новому транзитному контракту - согласно европейским правилам в межгосударственных точках.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти.

Также подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз" Вадима Чебана, этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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