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Эксперт дал прогноз о ценах на нефть в результате конфликта Ирана и США

© CC0 / Pixabay / pasja1000
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200108/28798014/ekspert-prognoz-tsena-neft-konflikt-iran-usa.html

Рост цен на нефть продолжится из-за усиления напряженности между Ираном и США, в течение какого-то времени они будут достигать 70-80 долларов.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Цены на нефть продолжат расти из-за усиления напряженности между Ираном и США и могут достичь диапазона в 70-80 долларов за баррель, задержавшись в этом коридоре на какой-то период, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

© Sputnik / Mazyar Asadi
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Сейчас нефть марки Brent торгуется примерно по 68,5 доллара за баррель.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"На фоне иранской атаки по американским объектам цены на нефть продолжат свой рост и на какое-то время могут оказаться в коридоре 70-80 долларов за баррель марки Brent", - сказал Маринченко, отметив, что многое будет зависеть от дальнейших подробностей - погибли ли американские граждане, какой ущерб нанесен, а также от реакции США.

"Но пока события на Ближнем Востоке на физический рынок не влияют. Если удастся избежать полномасштабного военного конфликта, цены в итоге скорректируются - на рынке скорее избыток, чем недостаток предложения", - добавил он.

В целом прогноз Fitch по цене Brent в 2020 году пока остается неизменным - на отметке 62,5 доллара за баррель, заключил эксперт.

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