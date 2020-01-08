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Владимир Путин и Тайип Эрдоган

Путин: поставки газа по "Турецкому потоку" обеспечат энергобезопасность Европы

© AFP 2019 / MUSTAFA KAMACI
Экономика
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Sputnik Молдова
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Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые результаты, отметил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия трубопровода, которая прошла в Стамбуле.

В среду днем состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Они длились немногим более полутора часов. После переговоров началась церемония открытия "Турецкого потока".

По словам Путина, Россия в 2019 году поставила Турции около 24 миллиардов кубометров газа.

"Все присутствующие являются свидетелями важного события не только для России и Турции, но и для государств Европы. Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - сказал Путин.

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
По его словам, "взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать этому".

По словам Путина, теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту, "Турецкому потоку". "Это во многом уникальная и беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая", - отметил президент РФ.

"Поставки российского газа по "Турецкому потоку без сомнения будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул Путин.

В свою очередь, Эрдоган обратил внимание на то, что РФ и Турция будут реализовывать новые проекты, а Москва остается главным поставщиком газа для Анкары.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", - сказал Эрдоган.

Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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