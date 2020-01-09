Эксперт считает, что Россия и сама достроит "Северный поток — 2"

Газопровод введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от возобновления участия Allseas в прокладке труб.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова.

Эксперт также допустил вероятность того, что швейцарский трубоукладчик Allseas вернется к работе над российским проектом. По мнению Правосудова, "плевок в лицо" в виде санкций против "Северного потока — 2" со стороны США может подтолкнуть Европу "продавить свои интересы".

Однако подчеркивается, что газопровод введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от возобновления участия Allseas в прокладке труб.

"Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — "Академик Черский", — заключил эксперт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работу над проектом. Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".

© Sputnik / Северный поток 2

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